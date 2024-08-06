Палестина готова к миру с Израилем так заявил Махмуд Аббас
Палестина готова начать переговоры с Израилем в рамках мирной конференции об окончательном статусе. Об этом глава Палестинской администрации Махмуд Аббас сказал РИА Новости.
«Государство Палестина сформировало политическое видение и подготовило дорожную карту, которая была одобрена группой шести арабских государств и представлена на рассмотрение США, Евросоюзу и членам СБ ООН», – заявил он.
По словам Аббаса, в основе дорожной карты лежит всеобъемлющее политическое решение, которое не допускает присутствия Израиля в секторе Газа.
Он добавил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) готова исполнять свои функции в рамках этого решения и требует прекращения враждебных действий со стороны Израиля в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.