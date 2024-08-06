У Шейх Хасины был всего лишь час

У премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, подавшей в отставку и бежавшей в Индию из-за массовых протестов, было меньше часа на то, чтобы покинуть страну, пишет The New York Times со ссылкой на сотрудников службы безопасности, дипломатов и чиновников.

Шейх Хасина не хотела покидать страну и настаивала на подавлении протестов. Силовики пытались убедить ее, что попытка подавления провалилась, а новая приведет к большему кровопролитию.

Перед захватом протестующими ее резиденции главы силовых ведомств пытались убедить премьера уехать из страны, она же настаивала на подавлении протестов. Ее сестра Шейх Рехана, которая живет в Лондоне и приехала в гости, попросила оставить их наедине, чтобы попытаться отговорить Хасину. Однако та все еще сопротивлялась.

В итоге начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман позвонил ее сыну Саджибу Вазеду, который живет в Вирджинии, чтобы тот повлиял на мать. «Она хотела остаться, она вообще не хотела покидать страну», — рассказал потом сын. «В первую очередь мы беспокоились о ее физической безопасности. Поэтому мы уговорили ее уйти», — добавил он.

Премьера посадили в машину, путь ей расчищала бронетехника. Хасину довезли до вертолетной площадки, оттуда вертолет доставил ее на аэродром, где она села на военный самолет. Когда телеканалы объявили, что командующий армией выступит с обращением к нации после нескольких часов молчания премьер-министра, протестующие поняли, что она ушла в отставку, пишет газета.

Из Индии Хасина должна была полететь в Лондон, где живет ее сестра, но поездка была отложена из-за проблем с документами. Как пишет индийская газета The Free Press Journal, самолет Хасины C-130J приземлился на авиабазе Хиндон в Индии в понедельник через несколько часов после ее ухода с поста. Она запросила убежище в Великобритании, но Лондон не спешит ей его предоставлять из-за подавления протестов. По словам источника издания, среди других вариантов экс-премьер рассматривает Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Катар, Саудовскую Аравию и Финляндию.