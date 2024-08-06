День открытых дверей для желающих поступить в ТАУ

Турецко-Азербайджанский университет (ТАУ) объявляет набор студентов. Абитуриенты смогут выбрать специальности «компьютерная инженерия», «промышленный инжиниринг» и «пищевая инженерия», приняв участие в отборе с 9 по 19 августа.

В учебном процессе в ТАУ задействованы Ближневосточный технический университет, Стамбульский технический университет и Университет Хаджеттепе (Турция), а также Азербайджанский технический университет, который проводит День открытых дверей. Приняв участие в Дне, абитуриенты смогут найти ответы на все вопросы, связанные с ТАУ.

День открытых дверей проводится каждый день (включая субботу и воскресенье) с 09:00 до 18:00 по адресу: пр. Гусейна Джавида, 25, здание АзТУ.