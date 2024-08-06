Израиль сразу подтвердил США убийство Хании. Белый дом возмущен

Израиль сразу же проинформировал США о том, что стоит за ликвидацией главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Чиновники администрации президента США Джо Байдена с удивлением и возмущением отреагировали на эту новость, которую они расценили как неудачу в их многомесячных усилиях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа, сообщает The Washington Post.

«Хотя Израиль отказался комментировать убийство Хании, он сразу же после этого проинформировал официальных лиц США о том, что несет за это ответственность», - сообщает издание.

Официальные лица США также возмущены тем, что Израиль неоднократно наносил удары по «Хезболле» и иранским командирам, предварительно не поставив в известность Вашингтон, пишет газета. Аналитики отмечают, что Хания жил в Катаре и выезжал за границу, поэтому возникает вопрос, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выбрал для ликвидации лидера ХАМАС момент, когда он находился в Тегеране.

«Если вашей целью было завершить сделку, то почему вы сделали это с Ханией сейчас и таким образом, чтобы вынудить иранцев ответить?» - цитирует издание экс-посла США в Израиле Денниса Росса.

Анонимный израильский чиновник, которого цитирует The Washington Post, подтверждает, что телефонный разговор между Нетаньяху и Байденом на прошлой неделе был «напряженным».