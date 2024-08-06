Россия прессует мигрантов. Кыргызстан грозит Москве

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 11:33

Власти России постепенно ужесточают законодательство в отношении гастарбайтеров, представляя в Думу новые антимиграционные законопроекты. Так, несколько дней назад Государственная Дума и Совет Федерации приняли для обсуждения законопроект, который позволит по решению полиции и без судебного разбирательства депортировать мигрантов. Согласно этому законопроекту, для мигрантов будет введен специальный «режим высылки». И тем из них, кто попадет под него, будет запрещено покидать место проживания, управлять транспортными средствами, приобретать жилье и т.д. По мнению российских правозащитников, этот закон создает основу для депортации мигрантов из России за малейшие правонарушения.

Согласно другому законопроекту, недавно одобренному Думой, гражданство мигрантов может быть аннулировано, если в установленные законом сроки они не встанут на военный учет. Согласно законопроекту, информация о мигрантах, получивших паспорт гражданина РФ, будет незамедлительно передаваться в военкоматы, а сами мигранты будут обязаны выполнять воинскую повинность. Впрочем, на этом неприятности для тех, кто приехал в Россию, чтобы заработать, не заканчиваются. В конце июля Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия - За правду», внес в Госдуму законопроект, запрещающий мигрантам работать в сферах фармацевтики, медицины, а также школьного и дошкольного образования. Помимо этого, предлагается ограничить трудоустройство иностранных граждан курьерами при зарплате выше 100-120 тысяч рублей. В пояснительной записке Миронов отмечает разницу уровня образования и практики в российских и иностранных учреждениях, отличия медицинских терминов и низкий уровень личной ответственности иностранных работников. Запрет на образовательную деятельность обоснован тем, что мигранты не обладают опытом и культурным багажом, чтобы учить подрастающее поколение «традиционным российским ценностям».

Этот законопроект вызвал в Кыргызстане серьезную обеспокоенность и недовольство. Вице-премьер Кыргызстана Эдил Байсалов заявил на своей странице в соцсети X, что, если Госдума примет этот закон, то Кыргызстан может выйти из Евразийского экономического союза. «Возможные ограничения на работу мигрантов в России не должны распространяться на киргизов», - заявил Байсалов, напомнив российским властям, что по основополагающим принципам ЕАЭС киргизы наравне с гражданами РФ обладают свободным доступом к трудовому рынку России. «В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия Кыргызстана в ЕАЭС», - недвусмысленно намекнул Эдил Байсалов.

Следует отметить, что призывы к ужесточению правил в отношении мигрантов резко участились после террористической атаки, совершенной в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» гражданами Таджикистана. С этого момента российские чиновники и политики все чаще определяют мигрантов как реальную угрозу для стабильности и безопасности страны, и призывают к ужесточению законов. В частности, эти призывы активно поддерживает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее его ведомство направило в Думу предложения по борьбе с преступностью в сфере миграции и совершенствованию законов в отношении иностранных граждан. Глава Следственного комитета выступил за расширение оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства и введение обязательных процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации и цифрового учета места работы и жительства для всех иностранцев без исключения. Бастрыкин также призвал заменить трудовых мигрантов гражданами России и настоял на законодательном закреплении требований к владению русским языком детьми иностранцев на уровне, необходимом для их зачисления в образовательные учреждения.