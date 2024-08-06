Афганистан пересматривает границы с соседями

Из-за паводков, которые размыли границы Афганистана с соседними странами, талибы намерены провести новую демаркацию границы при содействии МВД, Министерства обороны, МИД и Разведывательного управления страны по границам Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

По словам Фарука Азама, советника министра энергетики и водных ресурсов, работа идет по определению «прошлых границ» на основе «новой стратегии» с обновлением демаркации.

При этом Азам подчеркнул, что талибы не планируют причинять вред соседним странам. Афганистан стремится «достичь самообеспеченности» в водных ресурсах путем строительства крупных плотин и каналов, но не намерен «использовать больше воды».

Стоит отметить, что договоров по водоразделу у стран Центральной Азии с «Талибаном» до сих пор нет.