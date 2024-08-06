Олимпиада: таэквондист Гашим Магомедов против ирландца

Сегодня на Олимпийских играх в Париже начинаются соревнования по таэквондо.

Азербайджан здесь представит единственный спортсмен – 24-летний Гашим Магомедов. Он выступит в весовой категории до 58 кг. Сегодня в 1/8 финала его соперником будет ирландец Джек Уолли.

Гашим Магомедов – чемпион Европы-2023, бронзовый призер чемпионата Европы этого года и прошлогодних Европейских игр.

Его соперник – серебряный призер чемпионата Европы-2022 и Евроигр-2023.