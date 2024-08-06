Во вторник, 6 августа, спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины реализовали операцию в северной части Черного моря. Об этом сообщает ГУР МО.

"Ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян. Во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава, точное количество уточняется", - говорится в сообщении.

Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь.

Это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на захваченной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается.

Тендровская коса - узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма.