Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 12:11

По счастью, обвал на биржах Дальнего Востока и Индокитая, грозивший стать сильнейшей фондовой катастрофой после пандемии коронавируса, удалось локализовать. Является ли он предвестником других аналогичных ситуаций? И могут ли в них быть затронуты интересы Азербайджана? Напомним, что в минувший понедельник японский TOPIX упал на 10,6 процента - максимальное падение с 1987 года, индекс Nikkei закрылся снижением на 13,4 процента, тайваньская биржа Taiex рухнула на 8,4 процента, корейский индекс Kospi - на 8 процентов, а азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific сократился на 4,9 процента. Но не прошло и суток, как японские акции продемонстрировали самый большой внутрисессионный рост с октября 2008 года. Индекс TOPIX вырос на 10 процентов, курс иены стабилизировался на отметке 145,7 за доллар, а индекс Nikkei 225 вырос на 10 процентов. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также показывают коррекционный рост.

Что это было? Аналитики ведущих профильных изданий отмечают, что триггером обвала стала публикация данных об уровне трудовой занятости в США, который оказался ниже прогнозов. Биржевые аналитики разглядели в них не столько даже начальные признаки рецессии, сколько контекст общего политического кризиса в США. В то же время на рецессию указывают такие факторы, как резкое снижение уровня личных сбережений в США из-за периода высоких трат во время пандемии коронавируса, а также рост безработицы, которая, в свою очередь, спровоцировал увеличение числа просрочек по кредитным картам. Наконец, еще одна причина кризиса – это сравнительно высокая базовая ставка в 5,25-5,5 процента. Федеральный комитет по открытым рынкам США (FOMC) седьмой раз подряд отказывается ее снижать, хотя она находится на максимальном за последние 23 года уровне. Ожидалось, что текущий уровень базовой ставки повлияет на снижение инфляции в США, но этого не случилось. В то же время снижение уровня потребления в США является угрозой для мировых производителей товаров - от нефти до микроэлектроники. А с акциями крупнейших компаний падают цены на нефть. Так, за июль баррель марки Brent потерял почти 10 процентов своей стоимости, просев ниже 78 долларов.

Если взять первое полугодие 2024 года, то поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и прибыльного газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз составили в январе-июле 3 миллиарда 972 миллиона 165 тысяч долларов, что на 25 процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Длительный характер нынешнего кризиса связан с тем, что капитализация ведущих американских компаний, прежде всего, в IT-отрасли, сократилась с конца июля на 770 миллиардов долларов. Акции Nvidia - крупнейшей компании США (на пике ее капитализация составляла 3,3 триллиона долларов) упали на 7 процентов. В целом же за «Черный понедельник» акции «Великолепной семерки» - Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla совокупно потеряли примерно 520 миллиардов долларов. В частности, акции Microsoft, Amazon и Intel снизились соответственно на 5,4 и 4,6 процента, Apple Inc потеряла 6,5 процента рыночной капитализации, а вместе семь этих компаний потеряли почти 43 процента всего индекса Nasdaq 100. Такого обвала американского IT-сектора история еще не знала.

Но одновременно можно было наблюдать и другой феномен – биржи Китая и Индии практически не пострадали. У индийского Nifty снижение составило 2 процента, у китайского CSI 300 - минус 1 процент. Кто знает, возможно, это один из признаков нового феномена постепенной регионализации мировой экономики… Есть ли потери у ГНФАР? В последние годы многие компании сумели стать флагманами глобального IT-сектора благодаря буму искусственного интеллекта. Волна интереса к бурному росту производителей цифрового мира захлестнула и азербайджанских правительственных аналитиков. Так, в течение 2023 года ГНФАР увеличил инвестиции в крупнейшие технологические компании мира. Общая сумма пакета инвестиций Нефтяного фонда Азербайджана в IT-акции составила 1 миллиард 627 миллионов долларов и распределилась следующим образом: - Apple (496 миллионов долларов США, или 11,3 процента всего «технологического пакета»); - Microsoft (438 миллионов долларов, 16,9 процента); - Alfabet/Google (258 миллионов долларов, 14,3 процента); - Amazon (233 миллиона долларов, 18 процентов); - NVIDIA (202 миллиона долларов, 13,4 процента).

При этом общая доля упомянутых компаний топ-5 в котируемом портфеле всех акций ГНФАР сравнительно невелика – 14,2 процента. Учитывая, что портфель ГНФАР достаточно диверсифицирован, существенных рисков от падения биржевых котировок ожидать не приходится. Напомним в этой связи, что ГНФАР владеет портфелем акций почти 1 500 различных мировых компаний, инвестирует посредством семнадцати видов зарубежных валют в экономику более 60 стран мира и, что самое главное, вкладывает средства с длительным горизонтом планирования доходности, не принимая в расчет спекулятивные события. Другое дело, что в сложившейся ситуации нашим аналитикам, оценивая перспективы продолжения подобных кризисов, необходимо и в рамках индивидуального инвестирования, и в контексте портфеля ГНФАР опираться не только на мониторинг международных агентств, но и на собственные выводы.