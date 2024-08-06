Новые рекорды Бакинского аэропорта

Так, 52% пассажиров, перевезенных на международных маршрутах, были перевезены иностранными авиакомпаниями, а остальная часть - национальным авиаперевозчиком. Иностранные авиакомпании перевезли более 380 тысяч пассажиров, Azerbaijan Airlines перевезли 351 тысячу пассажиров. За этот период национальным авиаперевозчиком осуществлено 745 рейсов в Нахчыван, обслужено более 85 тысяч пассажиров.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает устанавливать новые рекорды. В июле 2024 года аэропорт обслужил более 815 тысяч пассажиров на 6171 рейсе, что на 23% больше, чем в июле прошлого года. За этот период этот показатель составил 663 тыс. человек. Об этом информирует пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Также наблюдался значительный рост количества транзитных пассажиров – по сравнению с июлем 2023 года оно увеличилось почти в три раза и составило 36 тысяч человек. Это еще раз подчеркивает возрастающее стратегическое значение Бакинского аэропорта как транзитного узла.

Среди наиболее популярных международных направлений из Баку можно выделить Стамбул, Москву, Дубай, Тбилиси и Абу-Даби. По этим маршрутам было перевезено более 320 тыс. пассажиров.

В целом за 7 месяцев 2024 года Бакинский аэропорт обслужил более 4,204 миллиона пассажиров, что на 36,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает совершенствовать качество обслуживания, внедрять инновации и расширять географию полетов с целью обеспечения максимального комфорта и безопасности всех пассажиров.