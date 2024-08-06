Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:59

Как уже писал haqqin.az, в понедельник, 5 августа, мировые рынки были охвачены паникой, на пике которой глобальные индексы падали до 15 процентов. До минимума упала и цена на нефть – основное стратегическое сырье Азербайджана. Тем не менее утверждать, что «черный лебедь» все-таки прилетел, пока еще рано. Даже несмотря на то что в некоторых странах наблюдалось самое сильное со времен пандемии падение финансовых рынков. Эксперты, не сговариваясь, называют этот день одним из худших на мировых биржах за последние почти сорок лет. Одни только американские IT-гиганты потеряли в первые минуты открытия торгов в общей сложности около одного триллиона долларов рыночной стоимости.

Так, с открытием торгов в понедельник компания Nvidia потеряла более 300 миллиардов долларов рыночной стоимости, правда, вскоре сумев восстановить около половины потерь. Рыночная стоимость Apple и Amazon при открытии торгов просела соответственно на 224 и 109 миллиардов долларов. А совокупные потери гигантов Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla, а также семи самых дорогих технологических компаний составили в первые минуты торгов около 995 миллиардов долларов. Однако по мере продления биржевых торгов акции этих компаний немного восстановились, так что, согласно итогам вторника, можно считать, что кризис, похоже, миновал. Одной из причин «Черного понедельника» на мировых фондовых рынках эксперты называют рост прогнозов по уровню безработицы в США до 4,3 процента, что, безусловно, может отразиться на состоянии ведущей экономики мира. Распродажу акций подстегнули также опасения рецессии в США, решение фонда Уоррена Баффета продать половину своей доли в Apple и обрушение фондового рынка Японии. Серьезную опасность для фондовых рынков представляют также завышенные ожидания от внедрения технологий искусственного интеллекта. Согласно анализу Goldman Sachs, ведущие IT-компании тратят слишком много денег на технологии ИИ, отдача которых оставляет пока желать лучшего. Так, представитель Elliott Management, одного из крупнейших в мире хедж-фондов, заявил, что компания Nvidia - доминирующий игрок на рынке поставок ИИ-оборудования, находится в «пузыре», а ажиотаж вокруг ИИ «явно переоценен». Что подтверждает биржа – если еще недавно рыночная стоимость Nvidia превышала 3 триллиона долларов, то сегодня ее капитализация потеряла уже более 500 миллионов.

Несмотря на резкие колебания финансовых рынков, Кайл Шостак, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors, не склонен драматизировать происходящее и оценивает риск рецессии в США с вероятностью не более 25 процентов. По его прогнозам, в ближайшие недели августа рынки будут оставаться крайне волатильными. Но как только конфликт на Ближнем Востоке минует критическую фазу, основные индексы начнут «приходить в чувство». К недопущению панических настроений, которые могут спровоцировать обвал, призывает и британская Financial Times, по мнению которой центробанки должны формировать у участников фондовых рынков позитивные ожидания. В частности, на симпозиуме по проблемам денежно-кредитной политики в Джексон-Хоул (штат Вайоминг) с участием глав мировых центробанков, который пройдет 22-24 августа, они должны сделать «обнадеживающие» устные заявления. Как пишет газета, глобальная распродажа акций 5 августа вызвана паническими настроениями инвесторов, которые были уверены, что после публикации негативных данных по трудовой занятости в США американская Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку. А когда выяснилось, что ставка осталась прежней, экстремальная реакция рынка спровоцировала рост волатильности до максимального уровня с начала пандемии COVID-19.