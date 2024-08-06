Путин поручил Мантурову помочь жителям Курска обновлено 15:20
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, основная тема – проникновение украинских войск в Курскую область.
«По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова», - сказал Путин в ходе совещания.
August 7, 2024
*** 13:16
Президент России Владимир Путин в ближайшие часы проведет совещание с членами Совбеза РФ, пишут российские телеграм-каналы.
По данным СМИ, планируется совещание Путина с правительством России.