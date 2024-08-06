Питательные вещества в молоке поступают из рациона матери, а также из пищевых запасов ее организма. Об этом сказала врач-педиатр НИИ педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Айгюн Мамедова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, если раньше рацион кормящей женщины был ограничен по многим питательным веществам и предлагалась специальная диета, то в последнее время это ограничение практически устранено: «В целом, качество грудного молока не зависит от диеты матери. Грудное молоко имеет довольно стабильный состав, и на него может лишь избирательно повлиять рацион матери. Даже если в рационе матери их недостаточно, содержание углеводов, белков, жиров, кальция и железа в грудном молоке существенно».

«Процесс выработки молока не страдает из-за стрессовой ситуации, и только в редких случаях возможно ее временное влияние на способность лактации. В стрессовой ситуации крайне важно продолжать кормление грудью и обеспечить течение молока. Если возможность кормления грудью временно отсутствует, то необходимо сцеживать молоко при помощи молокоотсоса или вручную. Потому что резкое прерывание кормления грудью может вызвать затвердение, воспаление молочной железы и другие осложнения. Кроме того, у матерей, испытывающих сильный страх во время чрезвычайной ситуации, при кормлении грудью это беспокойство быстро проходит», - сказала она.

Педиатр также отметила, что процесс лактации продолжается до тех пор, пока малыш прикладывается к груди: «Потому что система лактации адаптируется к изменениям и призвана удовлетворять потребности малыша даже в стрессовых ситуациях. Продолжительное кормление, прямой контакт «кожа к коже» и близость к ребенку сокращают длительность периода задержки молока».