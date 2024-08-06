Переговоры США и Ирака под угрозой срыва

Переговоры о выводе войск США и других стран с иракской территории могут оказаться под угрозой срыва из-за обстрела в минувший понедельник авиабазы «Айн-аль-Асад» в Ираке, в ходе которого были ранены американцы , сообщает издание The National со ссылкой на источники.

«Дипломаты и представители властей заявили в среду The National, что ракетная атака на войска США в Ираке, произошедшая в понедельник, грозит прервать переговоры об уходе иностранных сил из страны», - отмечает газета.

«Подобные атаки противоречат интересам Ирака, особенно в том, что относится к переговорам о выводе иностранных войск», - заявил неназванный дипломат.

По его мнению, обстрел авиабазы может быть ответом на удар США 30 июля по базе иракского ополчения «Силы народной мобилизации» южнее Багдада, когда погибли четверо ополченцев. Он добавил, что иракское правительство не приемлет никаких атак на базы с солдатами-иностранцами.