Илон Маск объявляет войну

Соцсеть Х миллиардера Илона Маска подала иск в суд на Глобальный альянс ответственных медиа (GARM), Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) и отдельные компании из-за «незаконного бойкота» платформы со стороны рекламодателей , сообщила гендиректор X Линда Яккарино.

Яккарино сослалась на доклад возглавляемого республиканцами комитета Палаты представителей по вопросам судопроизводства в США. В докладе говорится, что GARM «сговорилась» бойкотировать Twitter после того, как платформу купил Маск. Комитет решил, что участники «сговора» ограничили выбор потребителей и тем самым нарушили антимонопольное законодательство.

Гендиректор Х утверждает, что от «незаконного бойкота» пострадала не только соцсеть, но и ее пользователи. «Люди страдают, когда подрывается рынок идей и одни точки зрения не финансируются по сравнению с другими в рамках незаконного бойкота», — говорится в обращении.

«Два года мы пробовали мир, теперь война», — написал Маск в Х. Он также призвал другие компании, которых «систематически бойкотируют рекламодатели», подать иск в суд.