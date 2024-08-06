Обвиняемая в шпионаже в пользу России ответит в Бакинском суде

Завершилось предварительное следствие по делу Назакет Мамедовой, обвиняемой в шпионаже в пользу иностранного государства.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Эльнура Нуриева, дата подготовительного заседания назначена на 16 августа.

20 октября прошлого года Назакет Мамедова была задержана сотрудниками Службы государственной безопасности и привлечена к уголовной ответственности. Ей предъявили обвинение по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана. Сабаильский районный суд приговорил Мамедову к четырем месяцам ареста.

Назакет Мамедова выступала в качестве политолога в различных СМИ. На протяжении нескольких лет она проводила в соцсетях активную пропаганду в пользу России.