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Российские войска стремительно захватывают новые территории Украины, воспользовавшись трещинами в украинской обороне, которые вызваны нехваткой сил и ошибками украинского военного руководства. Как рассказали Financial Times высокопоставленные украинские чиновники, «наша оборона дает трещины». Один из чиновников предупредил, что российские войска добились «тактического успеха» в Донецкой области, и если ситуация не изменится, вероятны дальнейшие наступления. Согласно оценке финской военной исследовательской группы Black Bird Group, площадь территории, захваченной российскими войсками с начала мая, почти вдвое превышает ту, которую украинские военные отвоевали в ходе своего летнего наступления год назад. По их данным, ВСУ освободили около 321 кв. км в период с 1 июня по 1 сентября 2023 года, или в среднем по 24 кв. км каждую неделю. В то же время российские войска с 3 мая по 2 августа этого года захватили около 592 кв. км, или более 45 кв. км каждую неделю.

«За последний месяц россиянам удалось захватить несколько ключевых позиций и объектов рельефа, при этом ситуация для украинцев на этих направлениях неуклонно ухудшается», — отмечают аналитики. Аналитики и военные говорят, что Россия также воспользовалась украинским недопониманием и неумелой ротацией на поле боя, что позволило добиться быстрого продвижения в нескольких случаях, особенно в районах Покровска и Торецка. При этом, отмечает FT, недавнее улучшение украинской огневой мощи пока не оказало влияния на поле боя. Эксперты говорят, что основной причиной продолжающегося российского прогресса является острая нехватка людей, в первую очередь пехоты в Украине. Кроме того, стратегия России по расширению линии фронта в Харьковской области еще больше растянула силы Украины и оставила их с меньшим количеством резервов для ответа на российские наступления в направлении Покровска, Часов Яра и Торецка, отмечает сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли. Эксперты ожидают, что россияне активизируются в Донецкой области в этом месяце и попытаются продвинуться к Константиновке, которая станет главной целью после падения Часов Яра. Некоторые чиновники оптимистично настроены относительно того, что наступление России замедлится, поскольку ее войска будут приближаться к крупным городам, где украинская оборона более прочна.