Буданов спрогнозировал наступление России

Через полтора-два месяца наступление РФ в Украине должно завершиться. Оно и так затянулось. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет Forbes.

«Через полтора-два месяца основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Практика 10-летней войны показывает, что наступательный потенциал любая сторона более двух месяцев не вытягивает», - сказал глава ГУР.

Буданов отметил, что наступательные операции РФ приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

«Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся. Поэтому все зависит больше от нас самих - какие будут наши действия. Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев, и все снова повторится, будем ли действовать на опережение», - добавил он.