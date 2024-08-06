Сколько налогов собрали в Азербайджане

В январе-июле этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики налоговые поступления в государственный бюджет составили 10 млрд 272 млн 795,7 тыс. манатов, что на 8,5% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Службе.

Из общих налоговых поступлений за 7 месяцев текущего года 6 млрд 944,1 млн манатов пришлись на долю ненефтегазового сектора. Это на 778,8 млн манатов, или на 12,6% больше, чем в январе-июле 2023 года.

По данным ГНС, 67,6% уплаченных налогов пришлось на ненефтегазовый сектор, 32,4% - нефтегазовый.