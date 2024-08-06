Иран все никак не нападет

США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения «Хезболла» на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8-9 августа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Первоначальные оценки предсказывали атаку в начале недели, но последние разведданные показывают, что любой ответ может быть отложен до вечера четверга или пятницы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские чиновники «пытаются определить форму ответа Ирана», а также задаются вопросом, будет ли он включать скоординированный удар с «Хезболла» или другими группами в Ираке или Йемене.