В сети магазинов Kontakt продолжается радующая покупателей акция «Шеш-Гоша». Так, в этой уже ставшей традицией акции на данный момент выиграно в общей сложности 49 715 манатов.

Это означает, что тысячи покупателей сети Kontakt, выбросив «шеш», смогли вернуть до 100% стоимости своих товаров. Кроме того, уже есть 7 финалистов для участия в розыгрыше главного приза акции - автомобиля Toyota Corolla Cross!

Один из счастливых финалистов продолжающейся уже три недели акции «Шеш-Гоша», Лютфия Мирпашазаде, поделилась с нами своим смешанным чувством удивления и радости:

«Я покупательница магазина Kontakt в торговом центре Гянджлик Молл. На днях я выхожу замуж и постепенно собираю приданое. Я уже давно хотела купить робот-пылесос. Моя золовка сказала, что купила такой в прошлом году в магазине Kontakt, он отличный, давай и тебе такой же купим. Хотя я уже много лет покупаю здесь все, что мне нужно для дома, это было мое первое участие в «Шеш-Гоша». Я трижды подряд выбросила «шеш», и мне сказали, что если в финале выброшу «Шеш-Гоша», то выиграю автомобиль. Надеюсь, что я его выиграю. Совпадение, но в прошлом месяце я получила водительские права...»

Отметим, что акция все еще продолжается, и вы тоже можете попытать удачу в игре в кости и попасть в список финалистов. Для этого просто посетите любой из магазинов Kontakt и:

Верните до 100% стоимости купленного товара, выбросив «шеш»;

Станьте владельцем автомобиля Toyota Corolla Cross 2024 года, выбросив «Шеш-Гоша».

Акция распространяется на покупки наличными с разбивкой на 6 платежей и даже в кредит.

Для получения подробной информации перейдите по этой ссылке, а адреса магазинов можно найти здесь.