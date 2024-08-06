Джейхун Наджафов, собкор 16:10

Правительство России готовит план переезда в Сибирь госкорпораций, офисов крупных компаний и объединений. Как сообщает интернет-сайт trud.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой перенести офисы «РусГидро» в Красноярск, РЖД и «Ростеха» — на Урал, «Башнефти» — в Уфу, а «Роснефти» — в Сибирь.

«РусГидро» уже начал переезд в Красноярск, поближе к каскаду крупнейших ГЭС на Енисее. Министерство экономического развития России предложило еще семнадцать региональных центров для размещения головных офисов и штаб-квартир во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Перми, Самаре, Набережных Челнах, Казани, Волгограде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Отмечается также, что Сергей Шойгу еще до отставки с поста министра обороны выступил с идеей построить в Сибири пять новых научно-промышленных и экономических центров с населением до миллиона человек каждый, в один из которых перенести из Москвы столицу Российской Федерации. Впрочем, как считают эксперты, не следует ждать быстрого превращения по всей стране Старых Васюков в Нью-Москву. Во-первых, уже подсчитано, что тому же «Газпрому» на полный переезд из столицы в столицу понадобится девять лет. Да и остальным госкорпорациям не меньше. А во-вторых, предстоит решить, куда переселять разбросанные по всей стране добывающие и перерабатывающие предприятия.

Тем временем Сбербанк, обслуживающий всю Россию (7,5 тысячи отделений), с помощью городских властей уже сооружает в пойме Москвы-реки в районе Кунцево крупнейший конгломерат «Сбер-Сити», который будет включать бизнес-центры, жилые кварталы на 65 тысяч человек, а также школы, детские сады, поликлиники и даже станцию метро, пишет trud.ru. Комментируя по просьбе haqqin.az грядущий «большой переезд» из Москвы, Евгения Чирикова, лидер движения «Экологическая оборона Московской области» и член оргкомитета Стратегия-31, являющаяся также совладелицей и исполнительным директором компаний ООО «ЭЗОП» («Электроэнергетика и защита от помех») и ООО «Элнар-Сервис», отметила, что эта идея очень напоминает эвакуацию Москвы во время наступления немецкого вермахта осенью 1941 года. Напомним, что тогда, согласно подписанному Сталиным секретному постановлению Государственного комитета обороны от 15 октября 1941 года, из Москвы за Урал были эвакуированы Генеральный штаб Советской армии, Наркомат обороны вместе с Наркоматом ВМФ, а также органы власти - президиум Верховного Совета и Совнарком СССР. Остается лишь догадываться, чем, как и в случае вторжения в Украину, руководствовался президент России, принимая такое решение. Хотя очевидно, что одной из причин являются участившиеся удары вооруженных сил Украины по объектам российской инфраструктуры. «В настоящее время Киев получил от западных партнеров самолеты F-16, которые продемонстрировал в День ВВС Украины, - отметила Чирикова. – Вполне вероятно, что Киев получил и другое вооружение, которое так напугало людей в Кремле».

По словам Чириковой, в сложившейся на данный момент ситуации ВСУ не могут не отвечать на уничтожение своих мирных городов и энергетической инфраструктуры. Факт, что у Киева становится все больше средств поражения объектов в России, в том числе в Москве. Следует также упомянуть решение, принятое США и ФРГ на июльском саммите НАТО в Вашингтоне, по которому в качестве «средства сдерживания» России на территорию ФРГ будут переброшены американские дальнобойные зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты «Томагавк», а также экспериментальные гиперзвуковые системы оружия, обладающие более значительной дальностью поражения, чем имеющиеся сейчас в Европе. «Обратите внимание: забота, проявляемая руководством России о базирующихся в Москве корпорациях и коммерческих конгломератах, соседствует с абсолютным равнодушием к судьбе мирного населения Белгородской области, оказавшегося на линии фронта и сильно пострадавшего от военных действий, - говорит Евгения Чирикова. - Ни правительство России, ни губернаторы не торопятся помогать этим людям, выплачивать им компенсации за разрушенные дома и хозяйства. Жители Белгородщины стали жертвами агрессивной войны, развязанной российскими властями. Тот факт, что руководство РФ решило защищать узкий круг крупного капитала и при этом наплевало на простой народ – яркое подтверждение того, как на самом деле Кремль относится к рядовым гражданам России, не представляющим для него никакой ценности». Чирикова отметила также, что президент РФ очень опасается за свою безопасность.