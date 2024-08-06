Трамп анонсировал дебаты с Харрис

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что вскоре состоятся его дебаты с вице-президентом страны Камалой Харрис, претендующей на высший государственный пост от Демократической партии. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

«Мы проведем с ней дебаты, думаю, в ближайшем будущем. Об этом скоро будет объявлено», - сказал он.