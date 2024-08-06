Индия провоцирует Китай

Индия начала масштабные военные маневры в Восточном Ладакхе у линии фактического контроля с Китаем.

Как сообщает агентство ANI со ссылкой на Министерство обороны, в учениях участвуют танковые, артиллерийские и пехотные воинские части ударного армейского корпуса Северного командования индийских вооруженных сил. Цель маневров - внедрение в войска новых концепций ведения боевых действий в условиях высокогорной местности с использованием самых современных вооружений.

Маневры проводятся на фоне сохраняющегося напряжения на границе Индии и Китая в Ладакхе и продолжающихся усилий двух стран по скорейшему отводу войск из пограничных районов.