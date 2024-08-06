Наказаны виновные в пропаже азербайджанских солдат

Два человека арестованы в связи с пропажей без вести в Лачине азербайджанских солдат в марте 2022 года, сообщил руководитель пресс–службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

«По уголовному делу, расследуемому Следственным управлением Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, Бабаеву Тебризу Расим оглу было предъявлено обвинение по статьям 329.2.1, 329.2.2, 329.2.6 и 341.3, а Гамашаеву Талеху Мохуббат оглу - по статье 341.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с пропажей без вести на территории Лачинского района 3 марта 2022 года военнослужащих азербайджанской армии, солдат Мамедова Фарида Аждар оглу и Абдуллаева Фирдовси Маис оглу. Дела были направлены на рассмотрение в Физулинскую районную прокуратуру.

Решением Физулинского военного суда от 22.09.2023 года Бабаев Тебриз Расим оглу и Гамашаев Талех Мохуббат оглу были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных вышеуказанными статьями, и приговорены к различным срокам лишения свободы», - говорится в сообщении ведомства.