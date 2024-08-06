Утверждается, что деревья утром 7 августа вырубила и увезла группа лиц: «Мы не смогли установить, кто это сделал. Хотим придать делу огласку, чтобы защитить хотя бы оставшиеся деревья».

В Баку, на улице Самеда Вургуна, возле Бакинского государственного цирка, вдоль дороги вырубили 8 деревьев. Об этом haqqin.az сообщили читатели.

В Бакинском городском управлении по озеленению haqqin.az сообщили, что из-за нестабильной погоды этим летом и увеличения количества ветреных дней засохшие деревья в различных районах города представляют серьезную угрозу не только для жизни людей, но и для городской инфраструктуры, линий связи и имущества граждан. В связи с этим сотрудники учреждения продолжают мониторинг состояния зеленых насаждений в районах Баку. По результатам мониторинга местные органы исполнительной власти и муниципалитеты обратились в Госагентство экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов с просьбой об оценке состояния сухих деревьев.

В Управлении сказали, что специалисты министерства провели осмотр деревьев и выдали соответствующие заключения о необходимости удаления сухих, аварийных и зараженных болезнями деревьев. Затем, на основании принятых решений, осуществляется удаление зеленых насаждений. Таким образом, сотрудники Управления озеленения проводят работы по удалению и обрезке деревьев в Насиминском, Наримановском, Ясамальском, Хатаинском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку. До сегодняшнего дня было удалено около 250 сухих деревьев.

Спиленные деревья и ветви собираются и очищаются с участка. Сотрудники управления ежедневно проводят агротехнический уход за существующими деревьями: обрезку деревьев и кустарников, а также полив газонов и другие работы. Осенью на месте удаленных деревьев будут посажены новые, соответствующие местному климату, заверили в ведомстве.