Скандал в весе Марии Стадник: индийскую спортсменку не допустили до финала

Индийская спортсменка Винеш Пхогат была отстранена от олимпийского турнира по борьбе в весовой категории до 50 кг, где выступала представительница Азербайджана Мария Стадник.

«Несмотря на все усилия ночью, сегодня утром ее вес всего на несколько граммов оказался больше 50 кг», - говорится в заявлении Индийской олимпийской ассоциации.

По информации портала Indian Express, чтобы уложиться в допустимую весовую норму, за ночь до финала спортсменка бегала, прыгала со скакалкой и ездила на велосипеде. Позднее Пхогат была доставлена в медицинский центр Олимпийской деревни в Париже, потому что почувствовала головокружение из-за обезвоживания.

Сегодня вечером она должна была выйти на ковер против американки Сары Энн Хильдебрандт. В результате место индийской спортсменки заняла кубинская спортсменка Юснейлис Гусман Лопес, уступившая Пхогат в полуфинале.

Накануне Пхогат выбила из олимпийского турнира чемпионку Игр в Токио-2020, 4-кратную чемпионку мира японку Юи Сусаки. Для Сусаки это было первое за несколько лет поражение на главных стартах.

Новость об отстранении индийской спортсменки вызвала шок и целую волну сочувствия к ней со стороны ее известных соотечественников. Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей личной странице в соцсети назвал спортсменку чемпионом среди чемпионов. «Вы – гордость Индии и источник вдохновения для каждого индийца. Сегодняшняя неудача ранит. Хотелось бы, чтобы мои слова могли выразить то чувство отчаяния, которое я испытываю. В то же время я знаю, что вы олицетворяете стойкость. Вам всегда было свойственно встречать вызовы лицом к лицу. Возвращайтесь сильнее! Мы все болеем за вас», – написал Моди.

Напомним, что Мария Стадник в 1/8 финала победила соперницу из Германии Анастасию Блайвас, но в четвертьфинале не справилась с монголкой Отгонжаргал Долгоржав. Та уступила в полуфинале, не оставив Стадник шансов на завоевание бронзы. Сегодня Мария объявила о завершении карьеры.