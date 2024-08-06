Начинается суд над Фазилем Гасымовым

В ближайшие дни в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Махиры Керимовой начнется судебный процесс по уголовному делу доктора философии по праву и экономике Фазиля Гасымова.

Как стало известно haqqin.az, подготовительное заседание суда назначено на 15 августа.

Напомним, Фазиль Гасымов был задержан в Стамбуле в августе 2023 года и доставлен в Азербайджан. Гасымов обвиняется по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим также, что уголовное дело Гасымова отделено от дела Губада Ибадоглу, обвиняемого по аналогичной статье.