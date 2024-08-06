Американцы ждут от Киева разъяснений

Администрация Соединенных Штатов просит украинские власти предоставить данные о происходящем в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать последние события в Курской области. «Ничего не изменилось в нашей политике в отношении поддержки или поощрения ударов или атак [ВСУ] по территории России, за пределами, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы. И последнее, что я хотел бы добавить, - это то, что мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию в Курской области]», - так ответил представитель Белого дома.