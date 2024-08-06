Турция присоединилась к процессу против Израиля

Турция подала обращение в Международный суд ООН для присоединения к процессу, инициированному против Израиля по иску ЮАР. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Документ из 47 страниц передал в инстанцию посол Турции в Гааге Сельчук Унал и делегация турецкого парламента, которую возглавляет председатель комиссии по правовым вопросам Джунейт Юксель. Текст обращения будет размещен на сайте суда в ближайшие дни, отмечает агентство.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели сообщил, что обращение Анкары основано на статье 63 Статута Международного суда ООН. «Ни одна страна в мире не стоит выше международного права. Дело, находящееся на рассмотрении Международного суда ООН, имеет огромное значение для того, чтобы преступления Израиля не остались безнаказанными», - написал дипломат в X.

Он призвал израильские власти прекратить нападения на Газу и открыть КПП «Рафах» для скорейшей доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи, что ранее предписал суд в Гааге.