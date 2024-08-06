Саакашвили рассказал, почему его «держат в плену»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в публикации на своей странице в Facebook вспоминает события 2008 года.

«В 2008 году наша армия выстояла, люди вышли на улицы, я остался в Тбилиси и поставил мир на ноги, наши партнеры приехали в Тбилиси, и американцы отправили флот спасать грузинскую государственность. Меня держат в плену только потому, что я не сдал Грузию врагу. Тогда враг не смог нас захватить, и это трагедия: то, что мы защищали своими силами, теперь нам приходится обретать вновь. 26 октября (на парламентских выборах - ред.) мы должны восстановить независимость и свободу Грузии еще раз после 1991 года».

В августовской войне 2008 года погибли 228 грузинских мирных жителей и 14 полицейских. По последним данным Минобороны Грузии, погибшими считаются 170 военнослужащих.