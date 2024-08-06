Instagram откроет представительство в Турции

Социальная сеть Instagram согласилась открыть свое представительство в Турции.

Как рассказал изданию Hurriyet глава парламентской комиссии по цифровым СМИ Хусеин Яйман, турецкое руководство уже дважды встречалось с представителями компании Meta, которой принадлежит Instagram, те согласились открыть в стране представительство. При необходимости представителей Meta пригласят в парламент, но пока такого запроса не поступало, добавил Яйман.

Instagram заблокировали в Турции 2 августа, так как соцсеть нарушала требования законодательства страны. Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что соцсеть будет разблокирована, как только выполнит требования правительства республики.