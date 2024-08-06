Китай возмущен убийством Хании
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране нарушает Устав Организации Объединенных Наций, сообщает агентство Анадолу.
Согласно заявлению, опубликованному Министерством иностранных дел Китая, Ван провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Бедром Абдулати.
Пекин «решительно осуждает» убийство Хании в столице Ирана Тегеране. По его словам, данный акт убийства «делает ситуацию в регионе более опасной», заявил глава МИД Китая.
Убийство нарушает принципы Устава ООН, Ван отметил, что подобные действия «серьезно подрывают усилия по укреплению мира и делают прекращение огня в Газе все более недостижимым».