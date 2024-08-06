В приграничном с Россией регионе Украины срочная эвакуация

В 23 населенных пунктах пяти громад Сумской области введена обязательная эвакуация населения, сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

Он сказал, что эвакуация затронет около 6 тысяч человек.

Сумская область граничит с российской Курской, где накануне начались ожесточенные бои; глава администрации, говоря о необходимости эвакуировать жителей, сослался на участившиеся обстрелы.