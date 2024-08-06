В приграничном с Россией регионе Украины срочная эвакуация
В 23 населенных пунктах пяти громад Сумской области введена обязательная эвакуация населения, сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.
Он сказал, что эвакуация затронет около 6 тысяч человек.
Сумская область граничит с российской Курской, где накануне начались ожесточенные бои; глава администрации, говоря о необходимости эвакуировать жителей, сослался на участившиеся обстрелы.
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