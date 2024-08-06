Израиль создает запасы крови и не только

Служба скорой помощи Израиля создала запасы крови в укрепленном подземном центре, заводы вывезли опасные материалы, а муниципальные власти проверяют бомбоубежища и запасы воды, пока страна ожидает угрозы нападения со стороны Ирана и его приспешников, сообщает агентство Рейтер.

Однако за последние 10 дней актуальность вопроса нападения резко возросла, поскольку относительно сдержанный конфликт с поддерживаемым Ираном движением «Хезболла» на юге Ливана грозит перерасти в полномасштабную региональную войну.

«Я знаю, что граждане Израиля начеку, и прошу вас об одном — сохраняйте терпение и хладнокровие», — заявил в среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с новобранцами армии.

«Мы готовы как к обороне, так и к нападению, мы наносим удары по нашим врагам, но также полны решимости защищать себя», — сказал он.