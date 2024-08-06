На фоне событий в Курске в Европе выросли цены на газ

В моменте стоимость сентябрьского фьючерса поднялась на 5,16% и составила чуть менее 38,57 евро за мегаватт-час, или 442,45 доллара за тысячу кубометров. Позже рост замедлился.

Цены на газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах выросли на фоне сообщений о боях в приграничных районах Курской области РФ, передает РБК со ссылкой на данные биржи ICE.

Как отмечает РБК, нынешний скачок биржевых цен на газ в Европу первый более чем за два месяца. До этого котировки были на таких уровнях в начале июня 2024 года.

А Reuters со ссылкой на «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» пишет, что, несмотря на не подтвержденные сообщения о захвате газоизмерительной станции «Суджа» на границе России и Украины, по состоянию на середину дня по киевскому времени транзит газа в Восточную Европу через украинскую территорию продолжался без перебоев.

«Газпром» сообщил, что в среду по этому маршруту пройдет 39,4 млн кубометров газа, немногим меньше, чем 42,4 млн во вторник. В «Операторе ГТС Украины» агентству сообщили, что на 13:00 по киевскому времени «газ транспортировался европейским клиентам как обычно, без изменений».

Ветка, проходящая через «Суджу», — это единственный функционирующий газопровод из России в центральную Европу.