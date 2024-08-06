Израиль предупреждает Ливан

Ливанское движение «Хезболла» втягивает в полномасштабную войну Ливан, который заплатит очень высокую цену в случае дальнейшей эскалации конфликта, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его высказывания приводит издание The Times of Israel.

«При нынешнем положении дел [лидер «Хезболлы» Хасан] Насралла может втянуть Ливан в необходимость заплатить крайне высокую цену. Они даже не могут вообразить, что может случиться», - сказал министр на встрече с военнослужащими 646-й резервной десантной бригады на учениях, посвященных отработке возможных сценариев боевых действий в Ливане.

«Это также может перерасти в войну. Это не теория, это реальность», - добавил Галант.