Спецоперация в Госкомтаможне Азербайджана

Согласно заявлению, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджана - учредитель ООО Karvan 313 Тельман Ибрагимов, заместитель директора этого ООО, бывший сотрудник таможенных органов Ариф Рзаев, бывший сотрудник таможенных органов Тевеккюль Байрамов, Шахин Солтанов, гражданин Турции Шенер Билги и другие лица в течение 2023-2024 годов занимались контрабандой драгоценных металлов, которые под видом других товаров на около 60 грузовых транспортных средствах в обход таможенных правил были вывезены через таможенный пост «Красный мост» на территорию Грузии.

Генеральная прокуратура и Государственный таможенный комитет Азербайджана создали совместную следственную группу для расследования преступлений, совершенных отдельными гражданами и должностными лицами. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

В то же время установлены обоснованные подозрения в том, что инспектор Главного таможенного управления города Баку Тураб Насиров и инспектор Сумгаитского таможенного управления Эльмир Мамедов получали взятки от этих лиц за создание условий для совершения указанных преступлений. Кроме того, бывший начальник Товузского таможенного управления Эльчин Шабанов и бывший начальник таможенного поста «Красный мост» этого управления Васиф Абыев проявили халатность в связи с подобными незаконными действиями, что привело к уклонению от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей на сумму более 1,8 млн манатов.

На основании собранных доказательств Эльмир Мамедов привлечен в качестве обвиняемого по статье 311.3.4 (получение взятки с применением угроз), Тураб Насиров - по статье 311.2 (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), Васиф Абыев и Эльчин Шабанов - по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия), Тельман Ибрагимов, Ариф Рзаев, Тевеккюль Байрамов, Шахин Солтанов и Шенер Билги - по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

В отношении Тураба Насирова, Эльмира Мамедова, Тельмана Ибрагимова, Арифа Рзаева, Ровшана Ибрагимова, Тевеккюля Байрамова и Шахина Солтанова на основании решения суда избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Васифа Абыева и Эльчина Шабанова - мера пресечения в виде полицейского надзора и отстранения от должности, Шенер Билги объявлен в розыск.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, участвовавших в совершении указанных незаконных действий.