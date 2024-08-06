Новые подробности ограбления посла Азербайджана при НАТО
Как сообщалось ранее, посол Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде и его супруга подверглись нападению грабителей в Брюсселе. Злоумышленников было двое: передвигались они на скутере. Один из грабителей ударил дипломата и его жену револьвером по голове, а затем, похитив часы марки Rolex стоимостью 90 тысяч евро, скрылись с места происшествия.
Газета Het Nieuwsblad пишет, что инцидент произошел утром 5 августа на проспекте Луизы в Брюсселе. После нападения супружеская пара осталась лежать на земле: супруга Гусейнзаде была ранена и потеряла много крови. Их доставили в больницу.
Прокуратура Брюсселя подтвердила, что расследование ведется, но отказалась от дальнейших комментариев. Власти также не подтвердили личности жертв.
Местные СМИ опубликовали фотографии с места происшествия. На снимках видно, что нападение на дипломата произошло на одном из центральных проспектов Брюсселя.
Сам Джафар Гусейнзаде прокомментировал произошедшее. «5 августа, когда я находился в отпуске, примерно в 15:00 по брюссельскому времени перед нашим домом на меня и мою жену напали двое неизвестных. Когда мы входили в здание, они силой ворвались внутрь, угрожая нам огнестрельным оружием и ножом, и потребовали отдать им наши вещи», — рассказал дипломат в интервью APA.
«Они забрали сумку моей жены и часы марки Rolex, причинив нам легкие травмы, после чего скрылись. Полиция сразу прибыла на место и начала расследование. Согласно информации, предоставленной полицией, в настоящее время продолжаются соответствующие следственные мероприятия с целью привлечения преступников к ответственности.
Также отмечу, что публикация фотографий дома, в котором мы проживаем, в бельгийской прессе является неприемлемой по соображениям безопасности. Стоимость украденных часов, к сожалению, была сильно преувеличена. Хотя это часы марки Rolex, речь идет о простой металлической модели.
Посольство официально обратилось к бельгийской стороне с требованием принять меры в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях для обеспечения неприкосновенности дипломатов и предотвращения подобных нападений», — говорится в комментарии посла.