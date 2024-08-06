Новые подробности ограбления посла Азербайджана при НАТО

Отдел информации 21:14

Как сообщалось ранее, посол Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде и его супруга подверглись нападению грабителей в Брюсселе. Злоумышленников было двое: передвигались они на скутере. Один из грабителей ударил дипломата и его жену револьвером по голове, а затем, похитив часы марки Rolex стоимостью 90 тысяч евро, скрылись с места происшествия. Газета Het Nieuwsblad пишет, что инцидент произошел утром 5 августа на проспекте Луизы в Брюсселе. После нападения супружеская пара осталась лежать на земле: супруга Гусейнзаде была ранена и потеряла много крови. Их доставили в больницу.

Прокуратура Брюсселя подтвердила, что расследование ведется, но отказалась от дальнейших комментариев. Власти также не подтвердили личности жертв. Местные СМИ опубликовали фотографии с места происшествия. На снимках видно, что нападение на дипломата произошло на одном из центральных проспектов Брюсселя. Сам Джафар Гусейнзаде прокомментировал произошедшее. «5 августа, когда я находился в отпуске, примерно в 15:00 по брюссельскому времени перед нашим домом на меня и мою жену напали двое неизвестных. Когда мы входили в здание, они силой ворвались внутрь, угрожая нам огнестрельным оружием и ножом, и потребовали отдать им наши вещи», — рассказал дипломат в интервью APA.