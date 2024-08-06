Иран закрыл небо для египетских самолетов обновлено 22:29
Египетская гражданская авиация получила от властей Ирана рекомендации, предписывающие временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве Исламской Республики. Об этом передает египетский телеканал Extra News.
По данным его источника в структурах гражданской авиации Египта, в Тегеране объяснили временный запрет на полеты проведением в небе над Ираном неких «военных учений».
Телеканал утверждает, что такое предупреждение разослано гражданским авиакомпаниям по всему миру.
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Власти Египта отдали указание всем национальным авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана в ночь на четверг, 8 августа, сообщает панарабское издание «Аш-Шарк аль-Аусат».
В уведомлении для летчиков (NOTAM) говорится, что инструкция будет действовать с 4:00 до 7:00.
«Все египетские авиаперевозчики должны избегать полетов над Тегераном (район полетной информации). Ни один план полета над указанным районом не будет утвержден», – говорится в уведомлении.