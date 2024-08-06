Египетская гражданская авиация получила от властей Ирана рекомендации, предписывающие временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве Исламской Республики. Об этом передает египетский телеканал Extra News.

По данным его источника в структурах гражданской авиации Египта, в Тегеране объяснили временный запрет на полеты проведением в небе над Ираном неких «военных учений».

Телеканал утверждает, что такое предупреждение разослано гражданским авиакомпаниям по всему миру.