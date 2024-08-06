Мировые бренды одежды зависят от Бангладеш

Бангладеш является страной, в которой производят одежду для таких брендов, как H&M, Zara и Uniqlo. Однако из-за протестов многие швейные фабрики временно закрыты, что может привести к задержкам в поставках. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным Всемирной торговой организации, в 2023 году Бангладеш стал третьим по величине экспортером одежды в мире после Китая и ЕС, экспортировав продукцию на сумму $38,4 миллиарда.