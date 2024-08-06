Блинкен: «Переговоры по Газе завершаются»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа "вышли на завершающую стадию", и США работают с Египтом и Катаром над заключением соглашения, которое позволит им избежать любых дальнейших действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Euronews.

"Все в регионе должны понять, что дальнейшие атаки только увековечивают конфликт, нестабильность, отсутствие безопасности для всех, и дальнейшие атаки только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предвидеть и никто не может полностью контролировать", - отметил Блинкен.

"Крайне важно, чтобы все в регионе проанализировали сложившуюся ситуацию. Понять риск просчетов и принять решения, которые будут способствовать снижению напряженности, а не ее обострению. Это особенно актуально, учитывая решающий момент, на котором мы находимся в переговорах о прекращении огня в Газе", - добавил он.