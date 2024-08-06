Армия Израиля готова к быстрой атаке

Несколько объектов упали в незаселенной местности в северной части Голанских высот, о пострадавших не сообщалось, проинформировала армейская пресс-служба.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что засекла перелет через границу «многочисленных подозрительных воздушных целей» со стороны Ливана и приняла ответные меры.

Глава Генерального штаба армии еврейского государства Герци Халеви во время посещения базы израильских ВВС Тель-Ноф сообщил, что вооруженные силы Израиля находятся в состоянии пиковой готовности и способны к быстрой атаке «в любой точке» по всему Ближнему Востоку.

«Наша готовность на пике, как в нападении, так и в обороне. Мы будем знать, как провести очень быструю атаку в любой точке Ливана, в любом месте в Газе, в любой точке Ближнего Востока, на земле и под землей», - заявил Халеви.

Также сообщается, что израильские пожарные ликвидируют возгорания в нескольких районах на севере страны после падения запущенных из Ливана снарядов. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что Армия обороны Израиля засекла перелет через границу "многочисленных подозрительных воздушных целей" со стороны Ливана.