Евросоюз о боях в Курской области: Украина имеет право...

Украина имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по России на ее территории. Об этом заявил спикер Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

«Согласно международному праву Украина имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории. ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности», - сказал Стано.