США сообщили, от кого зависит мир в Газе

Решение о прекращении огня в секторе Газа лежит на Яхье Синваре, избранном новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС. С такой оценкой выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Так было до гибели главы политбюро ХАМАС [Исмаила Хании], так же ситуация обстоит и на сегодняшний день. В конечном счете решения принимает именно Синвар, что было видно по ходу переговоров о том, заключать ли сделку о прекращении огня», - заявил Миллер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа и ситуация на Ближнем Востоке в целом зависят от Яхьи Синвара. По его словам, избрание Синвара новым главой политбюро ХАМАС «лишь подтверждает тот факт, что решение о прекращении огня... и достижении мира и безопасности в Газе и регионе в целом остается за ним».