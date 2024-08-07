Хуситы атакуют американские эсминцы

Йеменские мятежники-хуситы провели атаки против двух американских эсминцев, а также контейнеровоза Contship Ono, утверждает представитель хуситов генерал Яхья Сари.

«ВВС провели военную операцию против американского эсминца «Коул» в Аденском заливе с использованием нескольких дронов, и с помощью Аллаха операция успешно достигла своих целей», - заявил Сари в соцсети X в среду.

Вместе с тем хуситы заявили, что атаковали шедший под флагом Либерии в Красном море контейнеровоз Contship Ono с использованием баллистических ракет и дронов. Сари утверждает, что и эта атака была успешной. Нападение на судно было совершено в связи с тем, что хуситы запретили владеющей им компании заходить в израильские порты.

Он также сообщил, что ВМС хуситов провели отдельную операцию против эсминца «Лабун» с использованием баллистических ракет.

Американская сторона пока не комментировала утверждения хуситов.