Пезешкиан просит Хаменеи

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи отказаться от «удара возмездия» по Израилю, так как он может привести к разрушительным последствиям для страны. Об этом сообщил телеканал Iran International, вещающий на персидском языке из Лондона.

По данным канала, на встрече с Хаменеи Пезешкиан якобы предупредил, что решение Израиля о немедленной реакции на удар Ирана в виде атак по национальной инфраструктуре и энергетическим объектам может парализовать экономику страны.

Пезешкиан также высказал опасения, что генералы КСИР своей воинственной риторикой могут втянуть Иран в нежелательную для него войну.

Телеканал утверждает, что Хаменеи выслушал доводы президента, не высказав своей точки зрения.