В Баку застрелили Худавердиева

В Баку сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 52-летнего мужчины в поселке Мардакян.

В пресс-службе МВД сообщили, что 7 августа около 20:00 в полицию поступила информация об убийстве из охотничьего ружья в поселке Мардакян Амина Худавердиева, 1972 года рождения. Подозреваемый в совершении преступления Рухулла Абдуллазаде, 1993 года рождения, задержан сотрудниками полиции.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел на почве личного конфликта.

В информации районной прокуратуры говорится, что возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, Абдуллазаде задержан в качестве подозреваемого.