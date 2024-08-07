ФБР обыскивает дом пророссийского Риттера
Агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США, бывшего главного инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает американский телеканал News Channel 13 (филиал NBC).
Детали операции в публикации не приводятся.
Представитель ФБР Сара Руан подтвердила, что сотрудники ведомства обыскивали дом, но не предоставила подробностей расследования, в соответствии со стандартной политикой бюро.
Скотт Риттер известен в США своей пророссийской позицией. Часто появляется на российских каналах, на его комментарии ссылаются российские посольства во многих странах. Создает публицистические материалы для российской медиакомпании Russia Today. В 2011 году американский суд признал его виновным в педофилии. Риттер провел в тюрьме три года.