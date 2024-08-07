Макрон — Пезешкиану: «Сделайте все возможное...»

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время разговора французский лидер убеждал своего собеседника отказаться от «логики мести», чтобы не вызвать еще большей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом информирует AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Макрон в разговоре призвал президента Ирана «отказаться от логики мести» и сделать все для того, чтобы не допустить новой военной эскалации на Ближнем Востоке из-за убийства в Тегеране одного из лидеров ХАМАС.

«Новая военная эскалация не выгодна никому, включая Иран», – отметили в Елисейском дворце.

Макрон также сказал, что Франция готова помогать искать варианты «политической рамки», которая помогла бы принести мир и стабильность в регион при условии, что Иран будет придерживаться своих международных обязательств.

В то же время иранский президент требовал от Макрона надавить на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа.

В разговоре Пезешкиан заявил, что «если США и западные страны действительно хотят предотвратить войну и опасность в регионе, они должны убедить этот режим (Израиль – ред.) прекратить геноцид и нападения в Газе и согласиться на прекращение огня».